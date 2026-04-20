' Bretella del Rubicone' 1,7 milioni di euro per l' adeguamento del cavalcaferrovia | sarà pronta per il 2027

È stata avviata la procedura per affidare i lavori di adeguamento del cavalcaferrovia lungo la Sp 14 “Bretella del Rubicone”. L'intervento, finanziato con 1,7 milioni di euro, prevede il miglioramento della struttura e si prevede che sarà completato entro il 2027. La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato ufficialmente le gare per l’affidamento dei lavori.

La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato la procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento del cavalcaferrovia lungo la Sp 14 “Bretella del Rubicone”. L’infrastruttura si colloca sulla bretella di collegamento tra la Ss 9 “Via Emilia” (località San Giovanni in Compito) e il casello.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Bretella del Rubicone: 1,7 milioni per sbloccare la nuova viabilitàLa Provincia di Forlì-Cesena ha avviato le procedure per l’affidamento dei lavori di adeguamento del cavalcaferrovia sulla Sp 14, lungo la cosiddetta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: AL VIA LA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA SULLA SP14 BRETELLA DEL RUBICONE. 1,7 MILIONI DI EURO PER REALIZZARE L’OPERA; Lavori per 1,7 milioni di euro al cavalcaferrovia sulla Sp 14; Reggio Calabria conferisce il premio San Giorgio D’Oro 2026 alla memoria dell’ing. Gino Zani; San Marino. Caso bulgaro e indipendenza dei poteri, delegazione di Domani Motus Liberi dai Reggenti. La provincia avvia la procedura per affidare i lavori del cavalcaferrovia sulla Bretella del RubiconeAl via la procedura, investimento di 1,7 milioni di euro per realizzare l’opera che si trova sulla bretella di collegamento tra la SS9 via Emilia a San Giovanni e il casello Valle del Rubicone Ope ... corrierecesenate.it Lavori per 1,7 milioni di euro al cavalcaferrovia sulla Sp 14La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato la procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento del cavalcaferrovia lungo la SP14 ... ilrestodelcarlino.it La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato la procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento del cavalcaferrovia lungo la Sp 14 'Bretella del Rubicone' - facebook.com facebook