Le borse europee continuano a chiudere in territorio negativo, con Milano che registra un calo dell’1,1 percento. Nel frattempo, Wall Street mostra una sessione incerta e poco direzionale. Sul fronte delle materie prime, il prezzo del greggio aumenta, con il Brent che sale del 3,3% e il Wti del 4,3%. Nei mercati si percepiscono alcuni segnali di cauta speranza riguardo a un possibile nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, prima della fine del cessate il fuoco.

Le Borse europee restano negative mentre Wall Street è incerta. Lima intanto i guadagni il greggio (Brent +3,3% a 93,4 dollari, Wti +4,3% a 87,5): sui mercati c'è qualche cauto segnale di ottimismo su un possibile nuovo round di negoziati fra Usa e Iran prima che termini il cessate il fuoco. Piazza Affari cede l'1,1% penalizzata dallo stacco cedole di 8 big che pesano per lo 0,77% sull'indice. Bene i petroliferi Tenaris (+2,1%) ed Eni (+2%)). Sul podio brilla Nexi (+3,8%). Francoforte cede l'1,1%, Parigi lo 0,96% e Londra limita i danni allo 0,5%. Il dollaro si conferma debole e viene scambiato a 1,17 sull'euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: l'Europa resta negativa con Wall Street e guarda ai negoziati, Milano -1,1%

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