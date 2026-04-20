Borsa | l' Europa in calo guarda a Wall Street Milano -1,4%

Le borse europee sono scese, con Milano che ha registrato una diminuzione dell’1,4 per cento. La flessione si è verificata in un contesto di incertezza legata ai negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, i prezzi del gas e del petrolio sono aumentati, mentre i titoli di Stato sono stati influenzati dalla situazione. Gli investitori osservano con attenzione l’andamento di Wall Street.

L'incertezza sui negoziati tra Usa e Iran e lo stretto di Hormuz ancora chiuso creano ancora scompiglio sui mercati, con le Borse europee nuovamente in calo, gas e petrolio in rialzo ed i titoli di Stato in tensione. Uno scenario che alimenta le scommesse sull'aumento dell' inflazione e possibili interventi sui tassi da parte delle banche centrali. In questo contesto sul fronte valutario il dollaro torna ad indebolirsi sulle principali valute. L'indice stoxx 600 registra un calo dell'1%. In rosso Francoforte e Milano (-1,4%), Madrid (-1,3%), Parigi (-1,1%), Londra (-0,7%). I principali listini sono appesantiti dai settori del lusso (-2%) e dalle auto (-2,1%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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