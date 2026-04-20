Borsa | l' Asia chiude positiva e guarda a negoziati Usa-Iran

Le borse asiatiche hanno concluso la giornata in rialzo, con gli investitori che osservano con attenzione i colloqui tra Stati Uniti e Iran e le questioni legate allo stretto di Hormuz. I mercati hanno mostrato segnali di stabilità, in attesa di ulteriori sviluppi sui negoziati e sulle tensioni nella regione. La chiusura positiva riflette un clima di cautela e interesse verso gli eventi geopolitici.

Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo mentre si guarda ai negoziati tra Stati Uniti e Iran ed agli sviluppi per lo stretto di Hormuz. Sui mercati torna il clima di incertezza con le materie prime dell'energia in rialzo. Verso un avvio negativo per i listini europei, dove i future sono in calo. Sale Tokyo (+0,60%). Sul fronte valutario lo yen è poco mosso sul dollaro, a 158,83, e sull'euro poco sopra a un livello di 186,80. A contrattazioni ancora in corso sale anche Hong Kong (+0,7%), Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+0,52%), SEul (+0,4%) e Mumbai (+0,5%). Giornata scarna di dati macroeconomici. Ad aprile la Banca popolare cinese ha mantenuto i propri tassi di riferimento sui prestiti ai minimi storici per l'undicesimo mese consecutivo, in linea con le aspettative del mercato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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