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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’effetto ‘cable knit’ su tessuto economico: realismo sulla lavorazione. Osservando il design di questo cardigan Bonprix, l’elemento visivo che cattura immediatamente l’attenzione è la lavorazione a trecce (cable knit) che ricopre l’intero davanti e le maniche. Dal punto di vista estetico, la trama risulta ben definita e conferisce al capo quel carattere classico e strutturato tipico della maglieria tradizionale. Il colore grigio chiaro esalta i rilievi delle trecce, creando un gioco di ombre che rende il capo adatto a un look casual ma curato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonprix It Cardigan Con Collo A: La verità

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