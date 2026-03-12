Max Mara presenta il suo nuovo cardigan chiamato ‘Kenya’, accompagnato da una nota di trasparenza che informa i lettori sulla presenza di link di affiliazione. L’articolo specifica che potrebbero ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. Non vengono forniti dettagli aggiuntivi sul prodotto o su altre informazioni correlate.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’anima in lana: tra morbidezza e struttura del Cardigan ‘Kenya’. La scelta di utilizzare la lana come materiale principale per il cardigan ‘Kenya’ non è casuale, ma risponde a una precisa filosofia progettuale che Max Mara ha sviluppato nel corso dei decenni. La lana, nella sua essenza, rappresenta l’equilibrio perfetto tra calore naturale e resistenza meccanica, offrendo quella morbidezza al tatto che è diventata un marchio di fabbrica del brand italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Mara ‘s Cardigan ‘kenya’: La verità

Articoli correlati

Leggi anche: Max Mara Cardigan ‘katanga’: Esperienza d’uso reale

Leggi anche: Max Mara Top ‘comune’: La verità