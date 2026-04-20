Bologna zona 30 al via la fase due

A Bologna, il limite di velocità di 30 chilometri all’ora è stato ripristinato in gran parte della città dopo che il Tar aveva sospeso l’ordinanza precedente. Sono state emesse 22 ordinanze che hanno permesso di riattivare questa misura, che riguarda principalmente le strade centrali e alcune zone residenziali. Con questa decisione, si torna alle condizioni di traffico vigenti prima delle modifiche recenti.

Ritorno al passato recente sulle strade di Bologna. Dopo lo stop del Tar e grazie a 22 ordinanze, il limite di velocità è di nuovo a 30 chilometri all'ora in quasi tutta la città. Gli uffici tecnici del comune hanno lavorato per realizzare una mappatura completa di ogni singola via o piazza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna zona 30, al via la fase due Bologna a 30 km/h, i numeri sulle vite salvate vantati dalla Giunta Notizie correlate Zona 30 e sensi unici in Clarina: al via una nuova fase di sperimentazioneNel quartiere Clarina prosegue la sperimentazione della zona 30 con nuovi sensi unici, contestati da alcuni residenti che segnalano criticità e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bologna Città 30, da lunedì 20 aprile scatta la Fase 2: cosa cambia; Bologna Città 30, dopo la bocciatura del Tar da lunedì 20 aprile parte la fase 2: Limite su su 258 chilometri di strade e a maggio un'assemblea pubblica; Oggi riparte Bologna Città 30: 22 ordinanze e 100 interventi per la sicurezza stradale; Città 30, oggi scatta la Fase Due. Ecco ‘fase 2’ di Bologna Città 30, cosa cambia da oggi. E in mattinata arrivano le prime multeTornano in vigore le 22 ordinanze che reintroducono il limite di 30 chilometri orari su 258 chilometri di strade della città: 100 interventi per moderare la velocità. Sei i verbali per aver superato i ... ilrestodelcarlino.it Bologna torna a 30 km/h: al via la fase 2 della Città 30 con 22 nuove ordinanzeA partire da lunedì 20 aprile entra in vigore una nuova fase del progetto Città 30 a Bologna, con l’applicazione del limite di velocità a 30 km/h su gran parte della rete stradale urbana. Si tratta ... telenord.it IL TOSCO L'HA VISTA COSÌ JUVENTUS - BOLOGNA 2-0 Partiamo dalle novità: sui calci piazzati ieri si è visto il Bologna schierato non più uomo contro uomo ma a zona; risultato Gol subito, non direttamente ma sulla prosecuzione della stessa azione, quand facebook