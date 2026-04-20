Un cantante romano di successo ha trascorso una serata a Bolgheri, in Toscana, presso l’Osteria Magona. Attraverso un post su Facebook, il locale ha annunciato che l’artista, nato nel 1990, ha scelto di gustare una bistecca accompagnata da un vino Sassicaia, tipico della zona, e di assaporare i sapori della cucina locale. La cena si è svolta nella tranquilla atmosfera dell’osteria, lontano dai riflettori.

Bolgheri (Livorno), 20 aprile 2026 – " Achille Lauro ha scelto la Magona!". Con un post su Facebook l’ Osteria Magona di Bolgheri ha fatto sapere che il famoso cantante romano, classe 1990, si è concesso una cena a base di carne e dei sapori tradizionali. Una pausa lontano dai riflettori e immersa nella quiete della campagna toscana. Il cantautore è quindi l'ultimo ospite “vip” del ristorante di Omar Barsacchi. https:www.lanazione.itfirenzeculturapieraccioni-film-ugr3gyct La cena a Bolgheri. Achille Lauro, in viaggio verso Milano insieme al chitarrista Daniele Nelli e al suo team, ha fatto tappa all’osteria scegliendo un look casual total black, ormai suo tratto distintivo, con maglietta a mezze maniche e cappellino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bistecca e Sassicaia, la cena toscana di Achille Lauro a Bolgheri

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