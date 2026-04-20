Bisceglie | Garlando svela l’anima di Pertini tra storia e cultura

Questa sera alle 18:30, il centro culturale di Bisceglie ospiterà un evento dedicato alla figura di Pertini, con un focus sulla sua relazione con la storia e la cultura. L’iniziativa prevede un confronto tra relatori e pubblico, offrendo spunti sulla vita e l’eredità dell’ex presidente. L’ingresso è aperto a tutti, e l’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

Questa sera, alle ore 18:30, il centro culturale di Bisceglie si trasforma nel palcoscenico di un confronto tra storia e impegno civile. Luigi Garlando approda alle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare il suo nuovo volume, Sandro libera tutti, un’opera pubblicata da Rizzoli che ricostruisce la parabola umana di Sandro Pertini. L’appuntamento, inserito nel calendario di eventi letterari previsti per il mese di aprile, vede lo scrittore protagonista di un dialogo con Isa Fasciano, Giovanni Deliso e Alfredo Nolasco. Il della narrazione non è solo la cronaca politica, ma l’evoluzione di un uomo che, partendo dai sogni giovanili di diventare un esperto di lavorazione del legno, ha finito per dedicarsi alla costruzione di una società più equa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie: Garlando svela l’anima di Pertini tra storia e cultura Notizie correlate La storia del presidente Pertini raccontata ai ragazzi da Luigi GarlandoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Bisceglie: il segreto di un diario svela un amore tra Puglia e SarajevoMartedì 14 aprile, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie hanno ospitato la presentazione del romanzo d’esordio di Cinzia Cognetti, intitolato...