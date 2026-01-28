Il carburante dell’aereo easyJet finisce | volo Madrid-Bristol dirottato su Liverpool dopo un bird strike

Domenica 25 gennaio, il volo di easyJet partito da Madrid e diretto a Bristol ha dovuto cambiare rotta all’ultimo minuto. Un bird strike ha danneggiato l’aereo, spingendo i piloti a dirottare su Liverpool per fare rifornimento di carburante. L’aeroporto di Bristol ha dovuto chiudere le piste temporaneamente, creando disagi ai passeggeri. Nessuno si è fatto male, ma la situazione ha causato alcune ore di ritardo per tutti i voli in partenza e in arrivo nella zona.

Domenica 25 gennaio un volo easyJet partito da Madrid e diretto Bristol è stato dirottato su Liverpool per un'emergenza carburante dopo un 'bird strike' che ha costretto l'aeroporto britannico a chiudere le piste.

