San Vincenzo lotta all’evasione fiscale | recupero record da 1,7 milioni di euro nel 2025

Il Comune di San Vincenzo ha recuperato 1,7 milioni di euro di tasse non pagate nel 2025. È il risultato di una serie di controlli più severi e di verifiche mirate. La cifra è record e dimostra che l’amministrazione sta intensificando gli sforzi contro chi evade. La lotta all’evasione fiscale diventa così una priorità, con azioni concrete che portano risultati tangibili.

Il Comune di San Vincenzo, sulla costa degli Etruschi, ha chiuso il 2025 con un bilancio che non si limita a registrare un successo amministrativo, ma segna un punto di svolta nella battaglia contro l'evasione fiscale. Più di 1,7 milioni di euro, in cifra tonda, sono stati recuperati grazie all'azione decisa degli uffici comunali sulle imposte immobiliari (Imu) e sui rifiuti (Tari). Un record, che non è un colpo di fortuna, ma il frutto di un percorso consolidato, iniziato già negli anni precedenti, e alimentato da una strategia precisa, rigorosa e, soprattutto, costante. Il dato, ufficializzato a inizio febbraio 2026, non è solo un numero: è un segnale di credibilità per un'amministrazione che ha scelto di non arrendersi di fronte alle difficoltà economiche del territorio.

