Biella i costi del bitume dimezzano i chilometri di asfalto

A Biella, il piano di manutenzione delle strade ha subito un rallentamento a causa dell’aumento dei costi energetici, che ha portato a una riduzione dei chilometri di asfalto che si possono coprire. Questa situazione deriva dall’impennata delle spese legate ai materiali bituminosi, rendendo più difficile mantenere gli interventi programmati sulla viabilità locale. La diminuzione dei fondi disponibili influisce direttamente sulle operazioni di rifacimento e riparazione delle strade.

Il piano di manutenzione stradale di Biella subisce un brusco rallentamento a causa dell’impennata dei costi energetici che colpisce il settore dei materiali bituminosi. La crisi globale, alimentata dai conflitti internazionali, sta rendendo impossibile per l’amministrazione comunale programmare con precisione la metratura dei chilometri di asfalto effettivamente ripristinabili con i fondi stanziati. L’instabilità geopolitica che coinvolge rotte strategiche come lo stretto di Hormuz si riflette direttamente sulla viabilità locale. Il bitume, componente essenziale per le pavimentazioni urbane e strettamente legato alle fluttuazioni del prezzo del petrolio, ha subito un aumento tale da svuotare di efficacia i budget preventivati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, i costi del bitume dimezzano i chilometri di asfalto Notizie correlate Caro voli, la soluzione alternativa dei tifosi del Bayern Monaco: noleggiano un intero aereo e dimezzano i costiI prezzi dei voli alle stelle, sospinti dall’alta domanda per una sfida di cartello ma anche dal più ampio scenario internazionale segnato... Edilizia, con la guerra i prezzi volano. Acciaio e bitume, costi da capogiroLa guerra in Iran rischia di avere ripercussioni anche sull’edilizia ligure e spezzina, con un possibile aumento dei costi di costruzione. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cresce la fiducia tra gli imprenditori: Ma i costi energetici rallentano il sistema; Sardi a Biella tra motori e memoria: il viaggio identitario di Manuel Concas; La Regione Piemonte rafforza il suo ruolo nel cinema, via al bando da 7 milioni per le imprese dell'audiovisivo; Incontro con parlamentari europei per modificare la clausola salva-riso. Coldiretti Vercelli-Biella, allarme crollo prezzi del riso- VERCELLI - Le importazioni selvagge di riso straniero fanno crollare i prezzi del riso italiano. I produttori nazionali si vedono pagare quasi la metà rispetto a pochi mesi fa, con cifre precipitate ... ansa.it Piazzo a Biella. Una prospettiva differente. Buona serata a tutti - facebook.com facebook Vittoria! La #RugbyRovigoDelta vince, in trasferta a Biella, la diciassettesima giornata del Campionato Soladria Serie A Élite contro il Biella Rugby Club Risultato finale di #BIEvROV 14-66! Forza Rovigo x.com