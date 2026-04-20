Beef – Lo scontro 2 è il nuovo capitolo della serie targata Netflix ideata da Lee Sung Jin, disponibile dal 16 aprile sulla piattaforma. L’avventura negli angoli più oscuri della psiche umana e delle relazioni sociali, che tanto aveva affascinato il pubblico con la sua prima stagione, riparte da protagonisti, ambientazioni, trame totalmente diverse rispetto alla prima tranche di episodi. La storia riprende con la consueta “epica distruttiva” diventata il tratto distintivo della serie e, anche in questo caso, prende forma e si conclude nell’arco della stessa stagione. Nuova trama, stessa critica sociale. Una scena di Beef 2 (fonte: Netflix) Il primo capitolo, uscito nel 2023, raccontava come un banale scontro in automobile avesse innescato una spirale distruttiva nelle vite dei protagonisti Danny Cho e Amy Lau.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Beef – Lo scontro 2, un nuovo viaggio tra rabbia e insoddisfazione

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