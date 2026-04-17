La crisi non è più solo personale ma di coppia, esplorata attraverso tre generazioni. Ma questo cambio di prospettiva non basta. Su Netflix. Ci sono produzioni che nascono come miniserie, scritte quasi su misura per far incetta di premi, per poi trasformarsi in progetti antologici nel tentativo di replicare quel "fenomeno" e nobilitare il proprio pedigree. In questa categoria rientra senza dubbio Beef - Lo scontro. Prodotta dalla rampante A24, la prima stagione offriva una riflessione sociale fulminante, partendo da un bisticcio stradale apparentemente innocuo per sfociare in una totale messa in discussione delle vite dei protagonisti. La serie torna ora con un secondo capitolo che accende la miccia dallo stesso pretesto, allargando però il bacino dei personaggi coinvolti e amplificando i temi .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Beef - Lo scontro 2, recensione: una stagione più corale ma pur sempre dispersiva

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