Bautista furioso ad Assen | i 7 kg di zavorra che mettono a rischio la moto

Ad Assen, durante il fine settimana della Superbike, il pilota ha concluso la seconda gara di domenica 20 aprile 2026 in quarta posizione. La sua performance è stata influenzata dalla presenza di 7 kg di zavorra sulla moto, un peso che rischia di compromettere le sue possibilità di vittoria. Bautista si è mostrato molto arrabbiato per questa situazione, che ha influito sulla sua corsa.

Ad Assen, il weekend della Superbike ha Álvaro Bautista chiudere al quarto posto nella seconda gara di domenica 20 aprile 2026. Nonostante il risultato, il pilota del Barni Spark Racing Team ha espresso un forte disappunto per l’applicazione di una penalità tecnica che grava sulla sua Ducati Panigale V4 R, sostenendo che la gestione del regolamento colpisca direttamente l’atleta anziché le case produttrici. L’impatto dei sette chili sulla guida e sulla sicurezza. La gestione della moto è stata complicata da un carico aggiuntivo di 7 kg imposto su Bautista. Durante la prima gara, il pilota ha lamentato come questa zavorra, unita alla massa del serbatoio pieno nelle fasi iniziali, renda la dinamica della moto difficile da gestire nei primi giri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bautista furioso ad Assen: i 7 kg di zavorra che mettono a rischio la moto Notizie correlate Dopo la breve sospensione, ad aprile ripartono le domande per il bonus che serve a rendere più green la propria casa. Una guida pratica per capire come evitare gli errori che mettono a rischio l'incentivoDopo una breve e inaspettata sospensione dovuta a un eccesso di richieste, il portale per accedere agli incentivi del Conto termico 3. Gaza, i giganteschi cumuli di rifiuti che mettono a rischio la salute dei palestinesiPiù di due milioni di persone nella Striscia di Gaza lottano per proteggere la propria salute, vivendo vicino a cumuli di rifiuti mescolati a... Altri aggiornamenti Duello in Rosso ad Assen: Bulega regola Lecuona e lo batte in Gara 1!Scatta la prima gara del weekend al TT Circuit, con Bulega in pole affiancato da Lecuona e Sam Lowes. Petrucci in agguato dalla seconda fila insieme a Vierge e Alex Lowes, 7° Bautista, 13° Oliveira ... gpone.com SBK Assen: neanche la pioggia ferma Bulega. 11° vittoria consecutiva!Bulega, a lungo in battaglia con Lecuona, trionfa in gara-1 ad Assen davanti al compagno e a Sam Lowes. Bautista completa il Poker Ducati ... motorbox.com