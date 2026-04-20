Bastoni Inter Romano | Il prezzo non è di 50 milioni ma molto più alto Barcellona? Parti sulla buona strada

Da internews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore dell’Inter ha dichiarato che il costo del suo trasferimento supera i 50 milioni di euro e che la trattativa con il Barcellona procede bene. Secondo le sue parole, le parti sono sulla buona strada per raggiungere un accordo. La negoziazione riguarda il trasferimento del calciatore, con il club catalano interessato a portarlo in catalogna. Gli aggiornamenti sulle trattative continuano a essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

Calciomercato Inter, l’agente di Valincic avverte: «La Dinamo non lo ha gestito bene, in Serie A piace a questi club!» Barella, critiche e voci di addio spazzate via: messaggio chiaro di Chivu. E contro il Como. Bastoni Barcellona, nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing. E spuntano due contropartite a sorpresa Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi. I primi incroci Inter Primavera Lecce 1-0: Carrara decisivo, tre punti pesantissimi per i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com

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