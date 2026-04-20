Basta uno sguardo | gli occhiali smart possono riconoscerti e spiarti

Recentemente sono stati presentati occhiali dotati di telecamere e intelligenza artificiale integrata, che sembrano normali occhiali da vista. Questi dispositivi sono in grado di riconoscere le persone e di registrare immagini o video. La loro diffusione ha suscitato timori riguardo alla possibilità di perdere l'anonimato in luoghi pubblici. La questione riguarda principalmente l’uso di queste tecnologie e i rischi associati alla privacy.

L’integrazione di telecamere e sistemi di intelligenza artificiale all’interno di quelli che sembrano comuni occhiali da vista ha generato un’ ondata di preoccupazione circa la fine dell’anonimato negli spazi pubblici. Casi recenti hanno dimostrato come sia possibile identificare uno sconosciuto in tempo reale semplicemente inquadrandolo, incrociando i dati visivi con i database online. Questa evoluzione tecnologica, sebbene presentata come uno strumento di assistenza e intrattenimento, sta sollevando interrogativi etici e legali senza precedenti sulla tutela della sfera privata. Il fulcro del dibattito risiede nella capacità di questi dispositivi di effettuare registrazioni senza che la persona ripresa se ne accorga.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Basta uno sguardo: gli occhiali smart possono riconoscerti e spiarti Oakley Meta Vanguard: ho indossato gli occhiali smart del futuro! #shorts Notizie correlate Apple, quattro possibili design per gli occhiali smart(Adnkronos) – Il mercato degli occhiali intelligenti sembra destinato a diventare il prossimo terreno di scontro tra i colossi tecnologici, con Apple... Il nuovo trucco degli studenti cinesi per passare gli esami: usare gli occhiali smart per copiare con l’IAMolti studenti stanno iniziando a comprare o noleggiare i nuovi modelli di smart glasses per copiare durante gli esami. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Storia del’900 e fumetti di Eiichir? Oda; Uno sguardo giovane sull’oggi; Che civiltà è se si paga al prezzo della vita; Quanto pesa uno sguardo: a Corigliano un incontro per liberarsi dal giudizio sul corpo - VIDEO. Sguardo, filosofia bellezza e chirurgia plastica senza tabù e senza filtri (quelli dei social, almeno)Paulo Coelho - uno dei più importanti scrittori del ‘900 e non solo- ebbe a sottolineare che niente al mondo sostituisce lo sguardo di un essere umano. Niente. Nemmeno le foto ritoccate dei social, ne ... torinoggi.it In Italia lavorare non basta più per stare fuori dalla povertà. È quanto emerge dai dati Istat. Continuano a esserci persone con un impiego, ma che vivono comunque sotto una soglia di reddito considerata minima. Nel 2025 i Working Poors erano il 10,2% degli - facebook.com facebook Casa Milan, aprite le orecchie: basta diversificazione, avanti con l'ambizione. No ai Musah, Nkunku e via discorrendo. Sì ai Goretzka e i Bernardo Silva x.com