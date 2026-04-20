Basket Carovigno espugna Manfredonia Proteste per l’arbitraggio

Nel primo incontro della semifinale playoff, la squadra di Carovigno ha vinto in trasferta contro quella di Manfredonia. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai visitatori, che hanno conquistato la vittoria con pieno merito. Tuttavia, il match è stato accompagnato da proteste riguardo all’arbitraggio, sollevate da alcuni spettatori e addetti ai lavori, che hanno criticato le decisioni prese dagli arbitri durante l’incontro.

? DR1Carovigno vince gara 1 a Manfredonia con pieno merito! Permetteteci di dire però che lo spettacolo al Paladante lo hanno dato due arbitri inadeguati ad una semifinale playoff. L’unica parola che ci viene in mente è:V E R G O G N A!!!E lo diremo finché. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Basket, Carovigno espugna Manfredonia. Proteste per l’arbitraggio Notizie correlate L’Ideale Bari espugna il Miramare: PassionSport Manfredonia koGrazie ai gol di Stella e Terrevoli, l’Ideale Bari espugna il Miramare e spegne le velleità di promozione diretta della PassionSport Manfredonia. Impresa a Rimini, l'Unicusano Avellino Basket espugna il PalaFlaminioGli ospiti recuperano un primo svantaggio e chiudono la partita con un buon quarto finale, mentre Rimini cede dopo un buon inizi Nel match della...