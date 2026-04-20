Barcellona-Celta Vigo mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Galiziani a segno ma sconfitti al Nou Camp?

Da infobetting.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:30 si terrà la sfida tra Barcellona e Celta Vigo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate. Il Celta Vigo è riuscito a segnare in questa stagione, ma non è riuscito a ottenere un risultato positivo al Nou Camp contro il Barcellona. L’annata dei blaugrana nelle competizioni internazionali e nazionali è stata segnata dall’eliminazione da parte dell’Atletico Madrid.

Il Barcellona ha vissuto un’annata non felice nelle coppe e chi ha guastato la festa dei blaugrana è stata la stessa squadra sia all’interno della Spagna che in Europa: l’Atletico Madrid ha infatti eliminato in entrambe le occasioni la squadra di Flick. In campionato, però, la musica è diversa: a 7 giornate dalla fine, infatti,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Barcellona-Celta Vigo (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Galiziani a segno ma sconfitti al Nou Camp?

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