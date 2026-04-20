Mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:30 si gioca la partita tra Barcellona e Celta Vigo. Il Barcellona ha avuto una stagione complicata nelle competizioni europee e nazionali, con l’eliminazione da parte dell’Atletico Madrid in entrambe le competizioni. Durante l’incontro, il Celta Vigo ha segnato un gol, ma alla fine è stato sconfitto al Nou Camp. Le formazioni e le quote sono già state annunciate per questa sfida.

Il Barcellona ha vissuto un’annata non felice nelle coppe e chi ha guastato la festa dei blaugrana è stata la stessa squadra sia all’interno della Spagna che in Europa: l’Atletico Madrid ha infatti eliminato in entrambe le occasioni la squadra di Flick. In campionato, però, la musica è diversa: a 7 giornate dalla fine, infatti,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Celta Vigo (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Galiziani a segno ma sconfitti al Nou Camp?

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