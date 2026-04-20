Balneari a Fiumicino le concessioni fino al 2033 restano valide Ecco perché

A Fiumicino, le concessioni delle spiagge di Fregene, Focene e Passoscuro sono state prorogate fino al 2033, mantenendo le attuali proprietà e evitando le aste balneari previste dalla normativa vigente. Questa decisione permette alle concessioni esistenti di rimanere in vigore senza modifiche immediate, garantendo continuità alle attività di gestione delle spiagge nella zona. La proroga è stata confermata dalle autorità competenti senza ulteriori modifiche o interventi legali recenti.

FIUMICINO – Le spiagge di Fregene, Focene e Passoscuro non cambieranno proprietario, né finiranno ora nel calderone delle nuove aste balneari. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha messo un punto fermo a una delle contese più accese del litorale, accogliendo i ricorsi presentati da numerose società gestrici — tra cui Cris 98, Havana Beach, Mediterraneo, Moai, S.I.T.I. e Valorizzazioni Turistiche — e annullando la determinazione dirigenziale del Comune di Fiumicino del 31 ottobre 2024. Con quel provvedimento, l’ente locale aveva tentato di azzerare ventisette concessioni demaniali marittime con scadenza al 2033, sostenendo che fossero “inesistenti” poiché in contrasto con il diritto eurocomunitario.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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