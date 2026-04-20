Bagnacavallo partono i lavori di ristrutturazione alla caserma dei Carabinieri | un intervento da 890mila euro

Questa mattina sono iniziati i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri situata in via F a Bagnacavallo. L’intervento, del valore di 890 mila euro, prevede interventi di miglioramento e adeguamento dell’edificio. La ristrutturazione si concentra principalmente sugli spazi interni e sulla messa in sicurezza delle strutture. I lavori sono destinati a durare diversi mesi e coinvolgono diverse fasi di intervento.

Questa mattina sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Bagnacavallo, in via F.lli Bedeschi 10. Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli, il maggiore Cosimo Friolo, comandante della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Infiltrazioni d'acqua addio: al Marconi partono i lavori da 400 mila euro per rifare i tetti dei laboratoriI lavori termineranno, salvo imprevisti, entro giugno e saranno realizzati in collaborazione con la dirigenza scolastica, con l’obiettivo di ridurre... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bagnacavallo, partono i lavori di ristrutturazione alla caserma dei Carabinieri: un intervento da 890mila euro; Bagnacavallo, il 16 aprile al via i lavori di ripristino per le strade danneggiate dall’alluvione; Iniziati i lavori per la ristrutturazione della caserma di Bagnacavallo: l’intervento da 890mila euro; Caserma dei Carabinieri di Bagnacavallo: al via i lavori di ristrutturazione. Iniziati i lavori per la ristrutturazione della caserma di Bagnacavallo: l’intervento da 890mila euroL'investimento, sostenuto dal comune, sarà poi rimborsato dal Ministero dell’Interno con il pagamento l'affitto alla proprietà ... ravennaedintorni.it Bagnacavallo, caserma dei Carabinieri: via ai lavoriQuesta mattina sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Bagnacavallo, in via Bedeschi 10. Alla consegna dei ... corriereromagna.it Teatro… #bassaromagnamia 21 e 22 aprile, Teatro Goldoni #Bagnacavallo TELISABETTA POZZI – GIGIO ALBERTI – GIUSEPPE SARTORI THE OTHER SIDE di Ariel Dorfmanhttps://www.bassaromagnamia.it/events/teatro-goldoni/ Comune di Bagnacav - facebook.com facebook #Casa. A Bagnacavallo (Ra) inaugurati sei nuovi #alloggi di edilizia sociale a canone calmierato destinati a giovani #lavoratori: intervento da 1,3 milioni di euro all’interno dello storico Palazzo Abbondanza. La #notizia regioneer.it/casa9apr26 x.com