Leapmotor, azienda cinese specializzata in veicoli elettrici, ha annunciato il lancio della nuova B10 Reev Hybrid, un SUV ibrido che fa parte di una strategia più ampia di espansione in Europa. La società collabora con Stellantis, con cui ha costituito una joint venture per distribuire modelli a costi competitivi nel mercato europeo. La presentazione arriva in un momento di crescente attenzione verso le soluzioni di mobilità sostenibile.

Leapmotor, che con Stellantis ha creato una joint venture strategica per portare in Europa veicoli elettrici cinesi a prezzi competitivi, presenta la nuova B10 Reev Hybrid. Si tratta di fatto di un Suv medio in grado di percorrere fino a 900 chilometri grazie all'utilizzo combinato del motore elettrico e del benzina che lo alimenta e la flessibilità della tecnologia Range Extender. Il tutto con prezzo d'attaco straordinario, fissato al lancio a quota 26mila euro, una cifra molto appetibile che la mette in grande risalto sul nostro mercato affollato di concorrenza sì, ma a prezzi astronomici. Eppure la nuova Leapmotor non manca in tecnologia, così come nell'attezione e la cura dei dettagli.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - B10 il Suv della rivoluzione ibrida

LEAPMOTOR B10 | La C-Suv di Stellantis che non ti aspetti | Test Drive

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