Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo e Da noi a ruota libera | Domenica 19 aprile 2026

Nella giornata di domenica 19 aprile 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti dei programmi trasmessi nel pomeriggio. La puntata di Verissimo, Domenica In e altri programmi hanno registrato numeri specifici, che sono stati pubblicati e analizzati. Questi dati offrono una panoramica sull’andamento di ascolti per le diverse reti televisive coinvolte.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 19 aprile 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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