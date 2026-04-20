Durante la seconda tappa delle qualificazioni per le 24 ore di Nürburgring, l’equipaggio composto da Haase, Sims e Green ha ottenuto la vittoria. La gara si è conclusa con la Audi che ha preceduto la Lamborghini del Team ABT e la Porsche di Manthey, in un confronto molto acceso. La competizione si è svolta sull’Inferno Verde, dove i piloti hanno dato il massimo in un percorso impegnativo.

L'equipaggio guidato da Haase, Sims e Green ha conquistato la vittoria nella seconda tappa delle qualificazioni per le 24 ore di Nürburgring, superando la Lamborghini del Team ABT e la Porsche di Manthey dopo una competizione intensa. La gara, che funge da test decisivo a un mese dall'evento principale, ha protagoniste diverse vetture GT3, tra cui la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3, che ha dovuto affrontare complicazioni tecniche durante il secondo stint. Dinamiche di pista e l'incidenza dei problemi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Audi trionfa all’Inferno Verde: Audi batte Lamborghini e Porsche

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