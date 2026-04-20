Audi alla Milano Design Week 2026 | il movimento è emozione

Durante la Milano Design Week 2026, il marchio ha presentato un programma ricco di eventi presso Portrait Milano, coinvolgendo vari protagonisti del settore. Tra incontri e discussioni, il focus è sulla connessione tra design e movimento, con un’attenzione particolare all’aspetto emozionale delle esperienze. La manifestazione ha attirato professionisti e appassionati, offrendo spazi dedicati a approfondimenti e presentazioni di novità nel campo.

Una riflessione corale sul valore della performance, all’interno del design, dello sport, della formazione e della manifattura. Si alza il sipario sugli eventi firmati Audi alla Milano Design Week 2026: un palinsesto ricco di attività multidisciplinari che animeranno, come da tradizione dei Quattro Anelli, gli spazi di Portrait Milano, in Corso Venezia. Il brand tedesco, infatti, si racconta per il quarto anno consecutivo nella Piazza del Quadrilatero: un dialogo tra innovazione, emozione e, naturalmente, design, grazie all’installazione Origin firmata da Zaha Hadid Architects. Gli appuntamenti iniziano martedì 21 aprile con il talk «Alle origini della velocità», per riflettere sulle modalità di progettazione in un mondo che accelera continuamente.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozione AUDI A6 E-HYBRID S LINE 2026 | Com'è & Come Va Notizie correlate Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo. Audi alla Milano Design Week tra performance e visione(Adnkronos) – Alla Milano Design Week, Audi consolida una presenza ormai strutturata, articolando un percorso che va oltre la semplice esposizione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tutte le auto della Milano Design Week 2026; L’automotive al Fuorisalone 2026; Audi alla Milano Design Week 2026: dove la velocità diventa forma, emozione e visione del futuro; Milano Design Week 2026: tanti gli eventi a tema auto. Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozioneUna riflessione corale sul valore della performance, all’interno del design, dello sport, della formazione e della manifattura. Si alza il sipario sugli eventi firmati Audi alla Milano Design Week ... vanityfair.it Audi protagonista alla Milano Design Week: performance, innovazione e formazione tra design e sportAudi alla Milano Design Week con eventi su design, sport, innovazione e formazione. Tra ospiti d'eccezione e anticipazioni, il brand punta sull'eccellenza. megamodo.com La Design Week, la Triennale di Milano presenta mostre e progetti. Design danese e sedute sospese, pezzi storici e installazioni. #ANSA facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com