Attimi di paura in via Piave | incendio in un negozio residenti scendono in strada

Lunedì mattina alle 4, un incendio è divampato in un negozio alimentare in via Piave, nel quartiere Ferrovia, causando l’evacuazione di alcuni residenti. Le fiamme hanno suscitato paura tra chi abita nelle vicinanze, molti dei quali sono scesi in strada per verificare quanto stava succedendo. Le condizioni di degrado della zona sono state nuovamente segnalate dai residenti, che chiedono interventi più efficaci.

I residenti del quartiere Ferrovia sono tornati a denunciare le condizioni di degrado in cui versa la zona e un episodio avvenuto alle 4 del mattino di lunedì 20 aprile in via Piave, nei pressi di un negozio alimentari, l'ex London Pub. A dare l'allarme ai Vigili del Fuoco sono stati gli.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Incendio auto sulla Saronno-Monza, attimi di paura a SolaroCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Attimi di paura in una scuola a Sondrio: studente scappa dall’aula e sale sul tetto; Attimi di paura a Bari Vecchia, uomo ferito con colpi d’arma da fuoco; Attimi di paura nel sottopassaggio della stazione: auto in fiamme, vigili del fuoco al lavoro - Le foto; Attimi di terrore, si arrampica sulle grondaie ma cade dal quarto piano dell'hotel dove si trova in gita scolastica: 18enne grave in ospedale. Attimi di terrore, si arrampica sulle grondaie ma cade dal quarto piano dell'hotel dove si trova in gita scolastica: 18enne grave in ospedale?PONTE DI LEGNO. Momenti di paura nella tarda serata di ieri, venerdì 17 aprile, quando un ragazzo di 18 anni è caduto dal quarto piano di un hotel nell'area del Passo del Tonale. L'allarme è scattato ... ildolomiti.it Natalia Paragoni attimi di paura in gravidanza rivela cos’è accaduto e come staCi sono momenti nella vita in cui la felicità sembra così piena da non lasciare spazio ad altro. E poi, all’improvviso, arriva qualcosa di inaspettato a incrinare quell’equilibrio fragile. È quello ch ... 361magazine.com Ilsipontino Net. The News · Breaking News. Attimi di paura durante Monopoli - Foggia. Invasione di campo sull’ 1 a 0 E pugni. I giocatori fuggono negli spogliatoi - facebook.com facebook Attimi di primo tempo x.com