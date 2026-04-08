incendio auto sulla saronno monza attimi di paura a solaro

Questa mattina a Solaro, poco dopo le 12,15, si è verificato un principio di incendio su un'auto durante il transito sulla Saronno-Monza, nei pressi dell'incrocio tra questa strada e via Cavour. L'incidente ha causato momenti di apprensione tra i passanti e gli automobilisti che transitavano in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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