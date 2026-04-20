ATP Madrid 2026 primo turno di qualificazione amaro per l’Italia Eliminati tutti gli azzurri

Nella prima giornata di qualificazioni per il torneo di Madrid 2026, tutti e quattro i giocatori italiani presenti sono stati eliminati. La fase di qualificazione si è conclusa senza successi per gli azzurri, che hanno visto interrompersi subito il loro percorso nel torneo. Nessun giocatore italiano è riuscito a superare i propri avversari nel primo turno di qualificazione.

Finisce subito l’avventura dei quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2026. Tutti i rappresentanti dell’Italia nel tabellone cadetto sono infatti usciti di scena già al primo turno, vedendo sfumare immediatamente la possibilità di accedere al main draw del prestigioso torneo ATP in programma sui campi in terra battuta della Caja Magica. Semaforo rosso per Andrea Pellegrino, n.130 al mondo, sconfitto per 6-0 7-6(5) in un’ora e 19 minuti di gioco dallo statunitense Martin Damm, n.126 del ranking e testa di serie n.24 delle qualificazioni madrilene. Domani il 22enne della Florida si giocherà un posto nel tabellone principale sfidando il cileno Cristian Garin.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026, primo turno di qualificazione amaro per l’Italia. Eliminati tutti gli azzurri Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, 1-1, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: gli azzurri tengono il primo turno di battuta ATP Madrid 2026: gli italiani nel tabellone di qualificazioneAl netto di forfait o ingressi dell’ultimo minuto, saranno quattro gli azzurri al via delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Madrid: nel... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Madrid Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Sinner subito in campo: il VIDEO dell'allenamento a Madrid; ATP Madrid 2026, sorteggiato il tabellone del Master 1000: Sinner all'esordio contro un qualificato; Quando si svolge il sorteggio di Madrid? Data, orario e italiani coinvolti. ATP Madrid 2026, primo turno di qualificazione amaro per l’Italia. Eliminati tutti gli azzurriFinisce subito l'avventura dei quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2026. Tutti i rappresentanti dell'Italia nel ... oasport.it Sinner all'Atp Madrid 2026, il tabellone e gli avversariSarà contro un qualificato il primo match di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, favorito per la vittoria finale vista la contemporanea assenza del padrone di casa, lo spagn ... tg24.sky.it LA YOUTH LEAGUE È DEL REAL MADRID A deciderla sono stati i tiri di rigore: dopo aver pareggiato 1-1 contro il Club Brugge nei tempi regolamentari, i Blancos sono riusciti a trionfare grazie al portiere Javier Navarro, capace di pararne due Il Real vinc x.com Alcaraz, infortunio e allarme: salta Madrid, Roma quasi impossibile e Roland Garros a rischio facebook