ATP Madrid 2026 | gli italiani nel tabellone di qualificazione

Quattro tennisti italiani parteciperanno alle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Madrid nel 2026. A causa di forfait o inserimenti dell’ultimo momento, nel tabellone di qualificazione ci saranno Mattia Arnaldi, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia. La fase preliminare si svolgerà prima del torneo principale, offrendo ai giocatori italiani la possibilità di accedere alla competizione principale.

Al netto di forfait o ingressi dell’ultimo minuto, saranno quattro gli azzurri al via delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Madrid: nel tabellone cadetto spazio a Mattia Arnaldi, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia. I primi tre avevano avuto fin da subito accesso alle qualificazioni, con il cut-off iniziale del tabellone cadetto giunto proprio in corrispondenza di Pellegrino, mentre Stefano Travaglia ha dovuto attendere un po’ di più, aspettando le cancellazioni che gli hanno permesso di prendere parte al torneo madrileno. In teoria anche Luca Nardi sarebbe rientrato tra i partecipanti alle qualificazioni dopo diverse rinunce, ma l’azzurro si è cancellato dall’elenco dei tennisti inizialmente fuori dal tabellone cadetto.🔗 Leggi su Oasport.it

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