atp miami 2026 montepremi tabellone e quando gioca sinner

Al Miami Open 2026, Jannik Sinner si prepara a scendere in campo dopo aver vinto Indian Wells. Il torneo si svolge negli Stati Uniti e prevede un montepremi rilevante, con un tabellone ricco di giocatori di alto livello. Sinner parteciperà alle competizioni sul cemento americano, con l’obiettivo di ottenere la doppietta e migliorare il suo record stagionale. La sua prima partita è prevista nel programma del torneo.

Dopo il successo a Indian Wells, Jannik Sinner arriva al Miami Open 2026 con l’obiettivo di centrare la doppietta sul cemento americano ed entrare nella storia siglando il Sunshine Double, la vittoria di Indian Wells e Miami nello stesso anno. Il torneo si gioca all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens dal 18 al 29 marzo e rappresenta uno degli eventi più importanti della stagione ATP, con migliaia di punti ranking in palio. Atp Miami 2026, il torneo e i partecipanti. L’ Atp Miami 2026 è il secondo Masters 1000 dell’anno e chiude il ciclo dei grandi tornei sul cemento statunitense. Sinner arriva da campione in carica a Indian Wells e punta a ripetersi anche in Florida, dove ha già vinto nel 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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