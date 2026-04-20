Da oggi fino a domani, le qualificazioni del torneo ATP di Madrid si svolgono alla Caja Magica, con giocatori e giocatrici impegnati sulla terra rossa per entrare nel tabellone principale. Le partite di qualificazione si tengono nel quadro “Combined”, e tra i partecipanti ci sono anche alcuni italiani che cercano di ottenere l’accesso alla fase successiva. La giornata si svolge in un clima di attesa e competizione.

Da oggi a domani, martedì 21 aprile, le qualificazioni terranno banco nel torneo “Combined” di Madrid, in cui giocatori e giocatrici saranno protagonisti sulla terra rossa della Caja Magica per conquistarsi un posto nel main draw. Nel tabellone cadetto maschile saranno quattro azzurri ai nastri di partenza. Matteo Arnaldi, che ha iniziato una collaborazione tecnica con Fabio Colangelo, sfiderà il serbo Dusan Lajovic e, sulla carta, non è un incontro semplice. Il serbo sa il fatto suo sul rosso e si spera che Arnaldi sappia ritrovare la verve in un torneo che in passato gli ha sorriso. Francesco Maestrelli, invece, giocherà contro il talento norvegese Nicolai Budkov Kjaer, un tennista di cui si parla un gran bene.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026: il sorteggio e gli italiani presenti nel tabellone di qualificazione

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