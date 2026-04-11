Domenica 12 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca Athletic Bilbao contro Villarreal, una sfida valida per la 31ª giornata di Liga. Attualmente, i baschi si trovano a 38 punti in classifica e sembrano lontani dalle posizioni di vertice, con una stagione che non ha portato i risultati sperati né in campionato né in coppa. L'incontro si svolge allo stadio di San Mames, con le formazioni pronte a scendere in campo.

Siamo alla giornata numero 31 di Liga e ormai l’Athletic Bilbao è rassegnato alla mediocrità di questa stagione: 38 punti in classifica sono davvero pochi, nelle coppe la squadra non è andata bene ed in generale la squadra della scorsa annata non si è praticamente mai vista. Domenica notte i Leones ospiteranno il Villarreal, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Villarreal (domenica 12 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi fanno leva sull’orgoglio a San Mamès

Athletic Bilbao-Real Betis (domenica 22 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I baschi fanno leva sull’orgoglioLa stagione dell’Athletic Bilbao è stata davvero deludente ed è molto difficile che gli ultimi 2 mesi cambino un giudizio che sembra essere...

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Pronostico Athletic Bilbao vs Villarreal – 12 Aprile 2026Il confronto di La Liga tra Athletic Bilbao e Villarreal si giocherà il 12 Aprile 2026 alle 21:00 allo storico Stadio de San Mamés. Una cornice calda e ... news-sports.it

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Athletic Club - Villarreal 31% | 25% | 44% Killer: Guruzeta / Mikautadze Def: Laporte / Renato Veiga Medio: Sancet / Pape Gueye Chollo: Nico Williams / Pau Navarro x.com

IÑIGO CABACAS Il 5 aprile 2012 c’era molta euforia a Bilbao dopo la semifinale di ritorno di Europa League. L’Athletic Club di Marcelo Bielsa aveva appena eliminato lo Schalke 04 e conquistato la sua seconda finale europea nella storia del club. Nei ba - facebook.com facebook