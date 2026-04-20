Atalanta-Lazio Coppa Italia 22-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si gioca il 22 aprile alle 21:00. La sfida si basa sul risultato dell’andata, terminata in parità, e questa sera le due squadre si affrontano nuovamente per decidere chi accederà alla finale. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote dei bookmaker sono state aggiornate, offrendo spunti sui pronostici per l’incontro.

Proprio come l’altra semifinale di Coppa Italia, anche quella fra Atalanta e Lazio riparte dal pareggio dell’andata. All’Olimpico La Dea aveva infatti agguantato le Aquile sul 2-2 in pieno recupero. Si gioca mercoledì sera a Bergamo e gli orobici si presentano alla sfida dopo il pari contro la Roma, che gli ha però impedito di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Lazio (Coppa Italia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Lazio-Atalanta (Coppa Italia, 04-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa seconda semifinale d’andata di Coppa Italia va in scena mercoledì sera all’Olimpico e vede di fronte Lazio e Atalanta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atalanta-Lazio | Insieme verso Bergamo; Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Lazio: ecco come comprare i biglietti della semifinale di ritorno di Coppa Italia; Atalanta-Lazio, al via la vendita dei tagliandi per il settore ospiti: i dettagli. Coppa Italia, Colombo dirige Atalanta - Lazio: i precedenti con l'arbitroL'AIA ha affidato all'arbitro Andrea Colombo la direzione di Atalanta - Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma alle 21:00 di mercoledì 22 aprile. Per ... lalaziosiamonoi.it Coppa Italia | Atalanta - Lazio, dove vedere il match in tv e in streamingSi decide tutto a Bergamo. Atalanta e Lazio si giocano un posto in finale di Coppa Italia: mercoledì sera (ore 21) alla New Balance si ripartirà dal 2-2 dell'andata ... lalaziosiamonoi.it Coppa Italia, il ritorno delle semifinali Inter-Como e Atalanta-Lazio in diretta esclusiva su Mediaset Le semifinali di Coppa Italia tornano su Mediaset. Martedì 21 aprile Inter-Como (Canale 5) e mercoledì 22 aprile Atalanta-Lazio (Italia 1). Scopri telecronisti e str facebook La Coppa Italia su Mediaset: la programmazione tv di Inter-Como e Atalanta-Lazio #coppaitalia x.com