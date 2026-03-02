Mercoledì sera all’Olimpico si gioca la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Le due squadre scendono in campo alle ore 21:00, con le formazioni che sono state annunciate e le quote di scommessa già circolano. La partita rappresenta un passaggio importante nel torneo e attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio.

La seconda semifinale d’andata di Coppa Italia va in scena mercoledì sera all’Olimpico e vede di fronte Lazio e Atalanta. Si affrontano due squadre che sono entrambe reduci da una sconfitta in campionato, ma che vivono un momento totalmente differente. In casa Lazio la situazione è difficilissima dato che in campionato è crisi più totale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Atalanta (Coppa Italia, 04-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Marsiglia-Tolosa (Coppa di Francia, 04-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiRischia di scivolare via la stagione del Marsiglia e il quarto di finale di coppa di Francia contro il Tolosa è un’occasione per provare a mettere...

Contenuti e approfondimenti su Lazio Atalanta Coppa Italia 04 03 2026...

Temi più discussi: Semifinali Coppa Italia Frecciarossa: info biglietti di Atalanta-Lazio; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Atalanta, la vendita dei tagliandi; Lazio-Atalanta: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming; Semifinali Coppa Italia 2025/26, le statistiche di Como-Inter e Lazio-Atalanta.

Coppa Italia, Lazio-Atalanta: numeri e precedentiCoppa Italia 2025/26, tutte le statistiche di Lazio-Atalanta: precedenti, clean sheet, trend all’Olimpico e numeri dei protagonisti. calcioatalanta.it

Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniTempo di Coppa Italia e delle semifinali, all'Olimpico di scena la gara d'andata tra la Lazio e l'Atalanta: la finale sarà in palio a Bergamo, per sfidare una tra Como e Inter. goal.com

Lazio-Atalanta, “no della Questura al cambio di tragitto del pullman” facebook

Lazio-Atalanta, Coppa Italia: dove vederla gratis (in chiaro), orario e probabili formazioni della semifinale x.com