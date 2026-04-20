Nella serata di domenica 19 aprile, un imprenditore è stato aggredito e derubato nella sua residenza situata a San Zenone degli Ezzelini. La vittima, fondatore di una nota azienda dolciaria, si trovava in casa al momento dell'assalto. Gli investigatori stanno indagando sull'accaduto e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'evento. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'aggressione o sull'identità dei responsabili.

L’imprenditore Fabio Gallina, fondatore del colosso dolciario Forno d’Asolo insieme al fratello Paolo, è stato aggredito e derubato nella sua residenza di San Zenone degli Ezzelini nella serata di domenica 19 aprile. Un commando di almeno tre malviventi ha preso di mira la villa in via Ca’ Bembo, ferendo l’ex proprietario e svaligiando la cassaforte dopo averlo tenuto prigioniero per circa trenta minuti. Il violento episodio si è consumato intorno alle ore 20:00, subito dopo che il sessantunenne era rientrato in casa dopo una passeggiata nella proprietà con il proprio cane. Un uomo è apparso all’improvviso, colpendo l’imprenditore con un pugno in volto e lasciandolo a terra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assalto in villa: il fondatore di Forno d’Asolo legato e derubato

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