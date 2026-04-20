ascolti tv i dati del 19 aprile 2026

Nella serata di domenica 19 aprile 2026, la fiction trasmessa su Rai1 si è distinta tra i programmi più visti. La puntata di

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, porta a casa 3.264.000 spettatori pari al 20.5% di share. Alle spalle, in onda su Canale5 Racconto di una Notte, ottiene 1.736.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine non va oltre 513.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Zelig On registra 935.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.132.000 – 6.2%) e la presentazione (1.682.000 – 8.5%), Report si conferma con 1.772.000 spettatori pari al 9.8% (Report Plus a 1.276.000 e l’8.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 720.000 spettatori (5.🔗 Leggi su 361magazine.com

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ASCOLTI GF VIP I VERI DATI DELLA DECIMA PUNTATA

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