ascolti tv i dati del 19 febbraio 2026

Il dato più recente sulle ascolti tv, del 19 febbraio 2026, indica che la fiction Rai, Don Matteo 15, ha attirato circa 3 milioni di spettatori su Rai1. La serie ha registrato un aumento rispetto alla settimana precedente, portando più famiglie davanti alla televisione. La puntata ha visto protagonisti il maresciallo Cecchini e il capitano Tommasi, che hanno risolto un caso complicato nel paesino di Gubbio. Questo risultato conferma il forte legame tra il pubblico e la serie, che continua a essere tra le preferite della serata.

Bene la fiction Rai Nella serata di ieri, giovedì 19 febbraio 2026, su Rai1  Don Matteo 15 coinvolge 3.633.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia si ferma a 1.479.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 porta a casa 2.025.000 spettatori pari al 10.2% con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation  incolla davanti al video 658.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 836.000 spettatori (5.1%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 815.000 spettatori (6.4%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 895.🔗 Leggi su 361magazine.com

