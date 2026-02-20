ascolti tv i dati del 19 febbraio 2026

Bene la fiction Rai Nella serata di ieri, giovedì 19 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 coinvolge 3.633.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia si ferma a 1.479.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 porta a casa 2.025.000 spettatori pari al 10.2% con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation incolla davanti al video 658.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 836.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 815.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 895.🔗 Leggi su 361magazine.com

