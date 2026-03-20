Ascolti TV 20 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di venerdì 20 marzo 2026 sono stati pubblicati e riguardano le trasmissioni più viste della serata. Le rilevazioni mostrano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori e le percentuali di share raggiunte. Le cifre ufficiali sono state rese note questa mattina e rappresentano il risultato delle rilevazioni effettuate dai rilevatori di Auditel.

Ascolti TV 20 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 20 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 20 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 20 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 20 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 20 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV 20 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 20 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 20 Gennaio 2026. Ascolti TV 20 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 20 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 20 Febbraio 2026. Aggiornamenti e notizie su Auditel della Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 18 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto, Iene e Saviano; Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv 11 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince con il 16.7%: De Martino supera Scotti; Ascolti tv, nuovo colpo di scena nella sfida Scotti vs De Martino: i dati Auditel per l'access prime time. Ascolti tv ieri 20 marzo 2026: scopri chi ha vintoAscolti tv ieri 20 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di venerdì 20 marzo ... mam-e.it Ascolti tv ieri 19 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 19 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di giovedì 19 marzo ... mam-e.it ULTIM'ORA Diffusi i dati auditel della finalissima di #Sanremo2026 x.com Sono stati 10 milioni 789 mila, con uno share del 65.6 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la quarta serata del 76° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.43 alle 23.37, è stata vista da 1 - facebook.com facebook