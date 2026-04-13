Ascolti tv 12 aprile 2026 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento 21.6% Racconto di una notte 13.3% Affari Tuoi 24.9% La Ruota della Fortuna 23.5% | Dati Auditel

Da superguidatv.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica 12 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno visto un confronto tra due programmi principali. Su Rai 1,

Ascolti tv  di  domenica 12 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Roberta Valente – Notaio in Sorrento ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel  della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 12 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha incollato alla tv 3.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Ascolti tv, 12 aprile 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento (21.6%), Racconto di una notte (13.3%), Affari Tuoi (24.9%), La Ruota della Fortuna (23.5%) | Dati Auditel

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Ascolti tv 12 aprile, chi ha vinto tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notte: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la nuova serie di Rai1 Roberta Valente - Notaio in Sorrento e la fiction turca di Canale5 Racconto di una notte.

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