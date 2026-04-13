Nella serata di domenica 12 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno visto un confronto tra due programmi principali. Su Rai 1,

Ascolti tv di domenica 12 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Roberta Valente – Notaio in Sorrento ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 12 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha incollato alla tv 3.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv, 12 aprile 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento (21.6%), Racconto di una notte (13.3%), Affari Tuoi (24.9%), La Ruota della Fortuna (23.5%) | Dati Auditel

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Ascolti tv 12 aprile, chi ha vinto tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notte: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la nuova serie di Rai1 Roberta Valente - Notaio in Sorrento e la fiction turca di Canale5 Racconto di una notte.