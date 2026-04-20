Artrosi un' iniezione per sconfiggerla | la scoperta fa la storia?
Recentemente negli Stati Uniti sono stati presentati i primi risultati di uno studio riguardante un'iniezione utilizzata per trattare l'artrosi. La ricerca ha mostrato come questa modalità possa rappresentare una possibile innovazione nel campo delle terapie per questa malattia. La scoperta ha suscitato attenzione tra medici e ricercatori, che ora attendono sviluppi e conferme cliniche più approfondite.
Un'iniezione per battere l' artrosi: una possibile e clamorosa svolta nella battaglia alla malattia, i cui primi risultati sono stati illustrati negli Stati Uniti. Cresce l'attenzione attorno a nuove strategie per contrastare una patologia diffusa e invalidante, legata al progressivo deterioramento della cartilagine articolare. A investire su questo fronte è Arpa-H (Advanced Research Projects Agency for Health), agenzia del Dipartimento della Salute che ha destinato fondi a programmi di ricerca riuniti sotto il nome Nitro (Novel Innovations for Tissue Regeneration in Osteoarthritis). Tra i progetti più avanzati c’è quello sviluppato da un team multidisciplinare dell’Università del Colorado Boulder, finanziato con 33,5 milioni di dollari.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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