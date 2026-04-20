Artrosi un' iniezione per sconfiggerla | la scoperta fa la storia?

Recentemente negli Stati Uniti sono stati presentati i primi risultati di uno studio riguardante un'iniezione utilizzata per trattare l'artrosi. La ricerca ha mostrato come questa modalità possa rappresentare una possibile innovazione nel campo delle terapie per questa malattia. La scoperta ha suscitato attenzione tra medici e ricercatori, che ora attendono sviluppi e conferme cliniche più approfondite.