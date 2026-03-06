Mario Adinolfi ha condiviso sui social di aver ricevuto un’iniezione di Tirzepatide, affermando di aver perso 70 chili grazie al farmaco. Ha aggiunto che, sebbene riconosca l’aiuto ricevuto, il trattamento da solo non sarebbe sufficiente. Adinolfi ha intrapreso un percorso di dimagrimento iniziato circa un anno fa, dopo aver partecipato a “L’isola dei famosi”.

"Oggi sono settanta chili persi dal 3 maggio, data in cui partii per l'Isola dei Famosi in Honduras e pesavo 227.9 kg" fa sapere sui social. Il percorso di dimagrimento continua Mario Adinolfi continua il suo percorso di dimagrimento, iniziato poco meno di un anno fa quando cominciò l'esperienza come naufrago a "L'isola dei famosi". Sui social fa sapere: "Oggi sono settanta chili persi dal 3 maggio, data in cui partii per l'Isola dei Famosi in Honduras e pesavo 227.9 kg". Il merito, dice Adinolfi, è del farmaco al quale è ricorso, ma non solo. "Devo molto a sette mesi di somministrazione di Tirzepatide, oggi da 10 mg, che però va compiuta sotto stretto controllo medico.

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Adinolfi si fa l’iniezione di Tirzepatide e la posta sui social: “Ho perso 70 chili. Devo molto al farmaco ma da solo non basta” – VIDEO

