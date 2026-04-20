Artigiani protetti la svolta legale premia l’autenticità

Una nuova normativa punta a tutelare gli artigiani riconosciuti legalmente e a contrastare l’attività degli oltre 850.000 operatori abusivi che si spacciano per imprenditori del settore senza rispettare le regole. La legge mira a distinguere chiaramente tra chi lavora in modo regolare e chi opera in modo illecito, rafforzando le tutele per gli artigiani autentici e riducendo le pratiche irregolari.

STOP agli oltre 850mila operatori abusivi che si spacciano per imprenditori artigiani pur operando nell’ombra e senza i requisiti necessari. Dal 7 aprile è in vigore infatti la legge che tutela le denominazioni "artigianato", "artigiano" e "artigianale", punendo con sanzioni severe chiunque le utilizzi senza essere iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane. "Finisce così – sottolinea il presidente di Confartigianato Marco Granelli – l’era dell’ambiguità terminologica. Con la nuova normativa, contenuta nella Legge annuale Pmi, il termine "artigiano" cessa di essere un facile aggettivo pubblicitario per diventare un titolo protetto legalmente. La normativa introduce una stretta senza precedenti contro l’abusivismo, colpendo chi usurpa il prestigio e la qualità del saper fare italiano rappresentato da 1.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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