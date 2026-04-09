Stop ai finti artigiani | In vigore la svolta storica ottenuta da Confartigianato

Il 7 aprile 2026 rappresenta una data chiave per le imprese e i consumatori italiani, segnando l’entrata in vigore di nuove norme che limitano le attività di chi si spaccia per artigiano senza averne i requisiti. La legge mira a contrastare le pratiche di chi si presenta come artigiano, ma in realtà svolge attività non autorizzate o irregolari, creando confusione e potenziali rischi per i clienti.

C’è una data che ha segnato il confine tra l’ambiguità e la trasparenza per migliaia di imprese e milioni di consumatori: il 7 aprile 2026. Da quel giorno, grazie a una battaglia vinta con determinazione da Confartigianato, i termini “artigianato” e “artigianale” non possono più essere usati con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Stop ai finti artigiani: dal 7 aprile svolta storica ottenuta da ConfartigianatoIl confine tra l’ambiguità e la trasparenza per migliaia di imprese e milioni di consumatori ha una data di scadenza e sarà il prossimo 7 aprile 2026.

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