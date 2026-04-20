In un quadro di crescente tensione nella regione, Israele ha adottato recentemente misure per rafforzare la propria difesa contro possibili minacce provenienti da Egitto e Turchia. La situazione si inserisce in un contesto di conflitto aperto con l’Iran, che ancora coinvolge le forze militari israeliane. Le mosse di Israele sono state rese note in un momento di alta preoccupazione per le future evoluzioni della regione.

La guerra con l’Iran non è ancora conclusa che i pianificatori militari israeliani guardano già oltre. Non per ottimismo né per pessimismo, ma per consuetudine: Israele non si è mai potuto permettere di attendere che un conflitto finisse prima di prepararsi al successivo. La domanda che si pongono oggi a Gerusalemme è lucida: dopo l’Iran, da chi dovremo difenderci? Secondo Eric Mandel, editorialista del Jerusalem Report e direttore del Mepin, centro studi di Washington che analizza le minacce alla sicurezza israeliana, i futuri pericoli potrebbero provenire da direzioni in cui gli Stati Uniti non seguiranno Israele. Se la Turchia dovesse consolidare la propria ostilità verso lo Stato ebraico, Ankara potrebbe diventare il principale rivale strategico di Gerusalemme.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Armi per difendersi da Egitto e Turchia: le mosse di Israele, scenario choc

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