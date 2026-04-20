Armatori siciliani verso blocco dello Stretto di Messina il 1 maggio

Da ilgiorno.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli armatori siciliani stanno organizzando un blocco dello Stretto di Messina previsto per il primo maggio. La decisione arriva dopo che uno dei rappresentanti ha richiesto un intervento urgente da parte del governo per stabilire un limite massimo al prezzo del diesel, ritenuto uno dei motivi delle difficoltà economiche del settore. La protesta coinvolge le imbarcazioni e potrebbe influenzare i collegamenti tra le due sponde.

spiega Micalizzi - chiede un intervento immediato del governo per mettere un tetto massimo al prezzo del diesel. Senza questo si corre il rischio di licenziamento dei dipendenti degli armatori e che barche possano essere messe in vendita oppure avviate alla demolizione. Qualcuno degli associati addirittura - rivela il presidente della Fas - ha avanzato la possibilità di cambiare bandiera ed 'iscrivere' le barche o a Malta o addirittura in Tunisia dove i pescherecci pagano il carburante 30 centesimi al litro".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

armatori siciliani verso blocco dello stretto di messina il 1 maggio
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