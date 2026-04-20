Negli ultimi giorni si discutono i dati sulla povertà in Argentina, con alcuni articoli che affermano una diminuzione al 20,2%. Si parla di un calo rispetto ai valori precedenti, ma si sollevano anche dubbi sulla reale portata di questa diminuzione. Viene analizzato il modello economico adottato dal governo e le sue conseguenze sulla popolazione. La questione rimane aperta, con opinioni contrastanti sui risultati ottenuti.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. In questi giorni circolano molti articoli che esaltano il modello economico del presidente argentino Javier Milei, sostenendo che la povertà in Argentina sarebbe scesa al 20,2%, dopo aver raggiunto il 54% nel primo semestre del 2024. Qualsiasi economista serio parlerebbe di un vero e proprio “miracolo”. La domanda è quindi una sola: come sarebbe stato possibile un calo così rapido? Vivendo in Argentina da quasi vent’anni e conoscendo bene le polemiche e le possibili manipolazioni dei dati, cerco di spiegare come vengono presentate queste cifre.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Argentina, povertà in calo o “maquillaje”?

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