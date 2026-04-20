Ad Arezzo si registra una carenza d’acqua nel quartiere del Poggio del Sole, dove la fontana locale appare inattiva e senza flusso. La questione ha attirato l’attenzione sui social, dove si susseguono commenti sulla situazione, mentre le fontane del quartiere restano prive di acqua. La problematica riguarda esclusivamente le fontane pubbliche, senza che siano stati segnalati problemi di approvvigionamento idrico generale nella città.

Ad Arezzo l’acqua scarseggia, ma i commenti no. L’ultima “fontana” finita sotto i riflettori social è quella del Poggio del Sole, dove l’unica cosa che non scorre — a quanto pare — è proprio l’acqua. Per il resto, tra post e repliche, il flusso è continuo. C’è chi prova a ricordarne un passato funzionante, collocato in un tempo ormai quasi mitologico, tra vecchie amministrazioni e qualche anno di gloria: “Avrà funzionato cinque o sei anni”, azzarda qualcuno. Poi più nulla. Nel frattempo, la realtà è sotto gli occhi di tutti: una fontana senz’acqua, ma non senza opinioni. “Ci fosse una fontana che funziona ad Arezzo”, scrive un’utente, sintetizzando un sentimento che nei commenti trova terreno fertile.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, la città delle “fonti secche”: quando l’acqua manca ma i commenti scorrono

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