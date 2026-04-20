Arbitri Coppa Italia la designazione completa per Inter Como e per Atalanta Lazio | ecco chi dirige le semifinali

Le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno della Coppa Italia sono state rese note. Le partite coinvolgono le squadre di Inter e Como, da un lato, e Atalanta e Lazio, dall’altro. Questi incontri si svolgeranno nei prossimi giorni e rappresentano le sfide decisive per l’accesso alla finale. Le designazioni riguardano arbitri di diverse regioni italiane, scelti per dirigere le due gare.

Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Presidenza FIGC, altro che Malagò o Abete: il popolo del calcio fa sentire la propria voce! Ecco chi vorrebbero i tifosi per il post Gravina De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC. Malagò è il benvenuto, l’ho chiamato e gli ho detto.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Inter Como e per Atalanta Lazio: ecco chi dirige le semifinali Notizie correlate Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Como Inter e per Lazio Atalanta: ecco chi dirige le semifinaliDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato... Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Napoli Como e Bologna Lazio: ecco chi dirige i quarti di finaleRinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La CAN 5 punta dritta ai playoff. Il Responsabile Franco Falvo ai 50 arbitri convocati al raduno di fine stagione: Solo insieme si vince; Caso Sarri, mal di gol, infortuni e arbitri: ansia Lazio; Serie B. Carrarese ospita il Pescara: la designazione arbitrale; Gli arbitri della prima domenica di Coppa Carnia. Coppa Italia: Sozza arbitra Inter-Como, Colombo per Atalanta-LazioSarà Simone Sozza di Seregno l'arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l'Inter e il Como in programma domani a San Siro (ore 21). (ANSA) ... ansa.it Coppa Italia | Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completaReduce dall'esaltante successo strappato al Maradona, la Lazio arriva sulle ali dell'entusiasmo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dopo il 2-2 dell'andata, ... lalaziosiamonoi.it Palladino , dopo aver vinto con la Juve in coppa Italia grazie ad un rigore inesistente e ad uno chiaro non dato alla Juventus, ha il coraggio di parlare di un rigore che non c'è "Rigore per fallo di Gatti Non parlo degli arbitri io, lo sapete. Neanche stavolta. So - facebook.com facebook #Atalanta, #Palladino evita le domande sugli arbitri e fissa gli obiettivi: " #CoppaItalia fondamentale" x.com