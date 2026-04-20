Arbitri Coppa Italia la designazione completa per Inter Como e per Atalanta Lazio | ecco chi dirige le semifinali

Da calcionews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno della Coppa Italia sono state rese note. Le partite coinvolgono le squadre di Inter e Como, da un lato, e Atalanta e Lazio, dall’altro. Questi incontri si svolgeranno nei prossimi giorni e rappresentano le sfide decisive per l’accesso alla finale. Le designazioni riguardano arbitri di diverse regioni italiane, scelti per dirigere le due gare.

Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Presidenza FIGC, altro che Malagò o Abete: il popolo del calcio fa sentire la propria voce! Ecco chi vorrebbero i tifosi per il post Gravina De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC. Malagò è il benvenuto, l’ho chiamato e gli ho detto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

arbitri coppa italia la designazione completa per inter como e per atalanta lazio ecco chi dirige le semifinali
© Calcionews24.com - Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Inter Como e per Atalanta Lazio: ecco chi dirige le semifinali

Notizie correlate

Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Como Inter e per Lazio Atalanta: ecco chi dirige le semifinaliDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato...

Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Napoli Como e Bologna Lazio: ecco chi dirige i quarti di finaleRinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La CAN 5 punta dritta ai playoff. Il Responsabile Franco Falvo ai 50 arbitri convocati al raduno di fine stagione: Solo insieme si vince; Caso Sarri, mal di gol, infortuni e arbitri: ansia Lazio; Serie B. Carrarese ospita il Pescara: la designazione arbitrale; Gli arbitri della prima domenica di Coppa Carnia.

arbitri coppa italia arbitri coppa italia laCoppa Italia: Sozza arbitra Inter-Como, Colombo per Atalanta-LazioSarà Simone Sozza di Seregno l'arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l'Inter e il Como in programma domani a San Siro (ore 21). (ANSA) ... ansa.it

arbitri coppa italia arbitri coppa italia laCoppa Italia | Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completaReduce dall'esaltante successo strappato al Maradona, la Lazio arriva sulle ali dell'entusiasmo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dopo il 2-2 dell'andata, ... lalaziosiamonoi.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.