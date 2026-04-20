Apre il nuovo parco dello sport alle porte di Monza

È stato inaugurato il nuovo parco dello sport nei pressi di Monza, un’area riqualificata e aperta al pubblico. Il parco offre spazi per praticare attività sportive, occasioni di incontro e aree dedicate agli animali domestici. La struttura è accessibile a tutti e si trova in una zona facilmente raggiungibile. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per la comunità locale e favorire il tempo libero all’aperto.

Uno spazio verde rinnovato a disposizione di tutti. Per riunirsi, fare sport e anche per portare il cane. Sarà inaugurato venerdì 24 aprile a Concorezzo il parco polifunzionale di via Adda. Al termine dei lavori di riqualificazione realizzati dal Comune. Finiti i lavori di riqualificazione.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monza avrà un nuovo tunnel e sopra sorgerà il parco dello sport Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Apre il nuovo parco dello sport alle porte di Monza; Concorezzo, apre il nuovo parco (giochi) di via Adda; Apre il nuovo parco di via dei Ronchi: riqualificato e con nuovi giochi; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici. Concorezzo, apre il nuovo parco (giochi) di via AddaConcorezzo. L'attesa è finita. Finalmente, verrebbe da dire. Venerdì 24 aprile, alle ore 17, si terrà il tradizionale taglio del nastro per l'atteso spazio verde di via Adda, un parco giochi e non sol ... concorezzo.org Il Parco archeologico sempre più accessibile: ecco i nuovi pannelli e la segnaletica inclusivaIl Parco archeologico di Roselle, in provincia di Grosseto, diventa più accessibile con i pannelli e la segnaletica ... grossetonotizie.com Il caso lombardo apre il dibattito sulla possibilità di estendere in tutta Italia un test gratuito per diagnosticare il tumore più diffuso tra gli uomini - facebook.com facebook Geberit apre le porte del suo nuovo Geberit Experience Center con l’evento Flow. Form. Function. x.com